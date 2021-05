Una torcia indispensabile da avere in casa, da portare in campeggio o comunque durante le escursioni. Questo prodotto di Xiaomi Nextool lo porti a casa a da Amazon a 37€ circa ora e sai che è impensabile, se un po' conosci il mercato delle torce top di gamma.

Xiaomi: torcia eccezionale in super offerta su Amazon

Un prodotto che sembra incredibile trovare in questa fascia di prezzo. Con un picco di 2000 lumen avrai una penetrazione luminosa che arriva addirittura a 380 metri.

Non mancano diverse modalità di utilizzo, naturalmente: super luminoso, molto luminoso, medio luminoso oppure SOS. Il tutto, in un guscio super curato in ogni dettaglio, realizzato in lega di alluminio con alta resistenza a usura e cadete accidentali. Inoltre, proprio perché la lampada è molto potente, c'è un altrettanto potente dissipatore del calore ad alta efficenza.

Insomma, un vero e proprio gioiellino, dotato naturalmente di batteria ricaricabile attraverso l'ingresso USB C. Per avere subito questa torcia di Xiaomi Nextool in super offerta a circa 37€ su Amazon, tutto quello che devi fare è completare l'acquisto prima che le scorte finiscano.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

