Questa telecamera è un robot: vede ogni cosa, MASSIMA sicurezza

Una telecamera così avanzata non può che essere un toccasana in casa tua. Pensa che acquisti solo lei e hai tutto sotto controllo grazie anche alle varie tecnologie di cui è adornata. La promozione che la rende economica è da prendere al volo, non perdere tempo e aggiungila al carrello così la paghi soltanto 42,99€.

Risparmio assicurato, resa massima e un sospiro di sollievo che non fa mai male.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Telecamera di sorveglianza: una così non l'avevi mai vista

Questa telecamera di sorveglianza basta guardarla per capire di cosa è capace. Piccola e perfetta per essere installata dove vuoi, ha la possibilità di tenere un intero ambiente sotto controllo. Come mai? Ruota su sé stessa in base a come la comandi tu e non ignora neanche un dettaglio.

Praticamente installi l'applicazione sullo smartphone e la giri a destra e sinistra anche quando sei lontano chilometri e chilometri, tanto lei si collega al WiFi di casa e rimane sempre vigile. L'aggiunta di una lente di prima qualità riprende ogni dettaglio al massimo della risoluzione facendoti praticamente visionare un cinema quando rivedi i filmati.

Le altre funzioni che ti accennavo prima riguardano:

la visione notturna che rende anche le ore buie a prova di vista;

che rende anche le ore buie a prova di vista; il rilevatore di movimento che ti avvisa all'istante;

che ti avvisa all'istante; l'audio bidirezionale con cui ascolti e interagisci con l'ambiente.

Ti rammento che questa videocamera tutela la tua privacy e può essere utilizzata anche con Amazon Alexa per il massimo della comodità.

Acquista al volo questa telecamera di sicurezza su Amazon a soli 42,99€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime.