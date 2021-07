Una dashcam può salvare la vita e con Gshopper hai l'opportunità di acquistarla a soli 19,99€ grazie a un esclusivo coupon. L'aggiungi al carrello, inserisci il codice “EBAF942AAC” e te la porti a casa per due spicci.

La dashcam che monti in auto: no, non è solo una cosa americana

Quanto vale la tua sicurezza al volante? Ovviamente più di 20,00€. Questo gioiellino di dashcam ti fornisce tutti gli strumenti per installarla nella tua automobile e in poco più di qualche minuto crea un ambiente controllato.

Registra i video in Full HD così da non tralasciare alcun dettaglio e ti fornisce una visione chiara anche di notte attraverso la visione notturna. Inoltre con il suo angolo di visione di 170° non trascura nessun particolare.

Il G Sensor è una bomba di tecnologia che rileva automaticamente i movimenti bruschi e attiva una registrazione automatica. Se per caso vieni tamponato, avrai le prove che ti servono per dimostrare che sei nel giusto.

Non devi mai preoccuparti di attivarla o spegnerla perché la videocamera è dotata di un'intelligenza tutta sua che le consente di capire quando l'auto si accende e si spegne. Praticamente non ti cambierà nulla. Per di più non sottovalutare la possibilità d'inserire una MicroSD per ampliare la memoria e registrare più video. Se la memoria termina ricorda che la videocamera sovrascrive sui video più vecchi per non creare problemi.

