Questa stazione meteo con sensore esterno ti costa solo 22,09€ su Amazon

Per gli appassionati di meteorologia e non solo, questa piccola stazione meteo è un’occasione perfetta che arriva oggi su Amazon ad un prezzo eccezionale. Lo sconto attivato sul listino permette di averla infatti a soli 22,09 euro: dotata di sensore esterno, comprende tutto quello che serve per iniziare.

Stazione meteo in offerta: come funziona

Questa Stazione Meteo Multifunzionale con sensore esterno offre un’ampia gamma di funzioni per monitorare le condizioni meteorologiche in modo completo e preciso. Non solo fornisce dati sulla temperatura e l’umidità interna ed esterna, ma anche previsioni meteo, pressione atmosferica, registrazioni massime e minime, sveglia, funzione snooze, calendario, visualizzazione 12/24 ore, settimana in 7 lingue e la tendenza meteo.

L’ampio schermo LCD da 4,3 pollici assicura che i numeri siano ben leggibili con una retroilluminazione che si accende con un leggero tocco, prolungando la durata della batteria grazie al design a risparmio energetico.

Per espandere le funzionalità è possibile installare fino a tre sensori esterni. La connessione del segnale alla stazione base è stabile con una distanza di rilevamento libera di 100 metri. I dati vengono aggiornati ogni 30 secondi, rendendo il monitoraggio dell’intera casa un’operazione facile da realizzare. Il sensore esterno incluso può essere appeso o posizionato, consigliando l’installazione in un luogo privo di luce solare diretta e pioggia.

La configurazione della stazione meteo è un gioco da ragazzi grazie ai pochi tasti disponibili. Con 6 pulsanti sulla parte superiore e un pulsante snooze e luminosità sul davanti, non sono richieste operazioni complicate, e diverse impostazioni possono essere regolate senza sforzo.

Alimentata a batteria, la Stazione Meteo LIORQUE è wireless e offre la comodità di essere posizionata o appesa facilmente. Utilizza tre batterie AAA per la stazione meteo e due batterie AAA per il sensore esterno, con 5 batterie incluse per una pratica esperienza di monitoraggio delle condizioni meteorologiche. Il tutto ad un prezzo di 22,09 euro. Da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.