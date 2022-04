Questa stampante termica SMART funziona senza inchiostro: 22€ (-50%)

La stampante termica smart è quel gadget che, una volta provato, diventa un mai più senza. Il motivo? Si tratta di un prodotto super versatile, che puoi sfruttare per divertirti oppure per lavoro. Infatti, è super utile per stampare note, promemoria, persino ricevute, se utilizzi un POS portatile, ad esempio.

Due i vantaggi principali. Da un lato ci sono le dimensioni: è super compatta, oltre che dotata batteria integrata, e quindi puoi portarla sempre con te. All'occorrenza, la colleghi allo smartphone e – tramite applicazione – ne sfrutti il potenziale per stampare (in bianco e nero) quello che preferisci.

Oltre a questo, il vantaggio principale è che la tecnologia di stampa funziona assolutamente senza inchiostro. Non dovrai comprare alcuna ricarica, a parte i rotoli di carta, naturalmente. Insomma, un prodotto utile e interessante, che adesso porti a casa a metà prezzo da Amazon: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “89MBVZOU”. Le spedizioni, seppure non rapide, sono assolutamente gratuite.

Stampante termica smart: un gadget da avere

Un prodotto divertente a livello estetico. Un design fresco, che lascia trasparire il potenziale di questo gadget.

Super semplice l'utilizzo, basterà scaricare l'apposita applicazione e collegarlo in Bluetooth allo smartphone. A quel punto, potrai scegliere quello che desideri stampare o cimentarti in creazioni personalizzate.

La tecnologia termica imprimerà direttamente sul rotolo di carta quello che hai scelto. Come anticipato, non dovrai mai comprare ricariche di inchiostro a parte. Non perdere l'occasione di fare un vero e proprio affare su Amazon e porta a casa questa spettacolare stampante termica smart a 22€ circa appena. Per risparmiare il 50%, devi solo metterlo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “89MBVZOU”. Le spedizioni sono assolutamente gratis, ma la disponibilità del coupon è limitata.