Questa Stampante Fotografica di Canon è SCONTATA del 36%!

Canon è uno dei marchi nell’olimpo della fotografia. La sua fantastica stampante Selphy CP1000 ti permetterà di rendere le tue fotografie immortali. Questa stampante fotografica a sublimazione è protagonista di uno sconto del 36%, che ti permetterà di averla a soli 69,99€ anziché 109,08€!

Tutte le caratteristiche della stampante fotografica Canon

Con la stampante Canon Selphy CP1000 potrai collegare la tua fotocamera, smartphone, tablet o scheda di memoria e stampa le tue foto in pochi secondi. Grazie al collegamento USB, potrai effettuare stampe rapide e senza complicazioni, mentre l’interfaccia intuitiva con display LCD rende l’utilizzo un gioco da ragazzi.

Rivivi i momenti speciali con stampe di qualità professionale, caratterizzate da colori vivaci e dettagli che non vanno persi grazie all’alta risoluzione, con la tecnologia di sublimazione a inchiostro che garantisce una finitura resistente all’acqua e allo sbiadimento. Con la Canon Selphy CP1000 avrai la libertà di scegliere tra diversi formati di stampa, tra cui cartoline, quadrati e adesivi, per creare ricordi indelebili su carta.

Non solo foto, ma anche fototessere: la stampante integra una funzione dedicata per creare fototessere in diversi formati standard, perfette per documenti, passaporti e altro ancora.

Con un design compatto, questa stampante fotografica è sempre pronta a seguirti ovunque tu vada, che sia a casa, durante eventi, viaggi o altre avventure. Inoltre, con la batteria ricaricabile, potrai stampare anche in movimento, senza limiti.

Non farti scappare questa incredibile offerta del 36% sulla stampante fotografica Selphy CP1000 di Canon. Se la tua passione più grande è la fotografia, con soli 69,99€ puoi portarti a casa un dispositivo che ti permetterà di creare tutti gli album che vuoi!