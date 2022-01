Questa soundbar 6 in 1 è PAZZESCA: solo 31€ su Amazon

Un prodotto spettacolare. Questa soundbar 6 in 1 è un concentrato di tecnologia super compatto. Bella, elegante e dotata persino di batteria integrata, con le promozioni Amazon del momento, la porti a casa a 31€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Soundbar 6 in 1 compatta: prezzo super su Amazon

Un dispositivo che si fa apprezzare per le mille sfaccettature e i tanti contesti in cui potrai utilizzarlo. Un device che ti offre principalmente 5 possibilità:

connessione tramite cavo jack audio da 3,5 millimetri ai dispositivi che preferisci; sfruttare il Bluetooth per effettuare una connessione senza il vincolo dei cavi, perfetto per smartphone e tablet; slot per microSD: l'ideale per inserire memorie esterne e riprodurre la musica che c'è a bordo; utilizzo tramite alimentazione con corrente elettrica, quindi illimitato; utilizzo della batteria integrata, che ti consente di portare praticamente ovunque il tuo dispositivo e sfruttarlo dove preferisci, anche all'aperto; uso del microfono integrato per trasformare device in un vero e proprio sistema di vivavoce.

Insomma, non solo un'esperienza audio migliorata, più avvolgente e soddisfacente, ma anche tantissime possibilità. Inoltre, questa soundbar 6 in 1 compatta arriva dotata di telecomando, per una gestione ancora più comoda.

Il momento di portarla a casa a prezzo speciale è adesso. Completa l'ordine al volo da Amazon per averla a 31€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.