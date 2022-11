Questa SMARTBAND di Huawei è la SCELTA GIUSTA: costa poco e offre tantissimo

Il settore delle smartband offre davvero tante opzioni ma poche sono valide come la Huawei Band 7, un vero e proprio gioiellino per chi vuole spendere poco senza rinunciare ad un dispositivo completo ed in grado di garantire ottime prestazioni, sotto tutti i punti di vista.

Con la nuova offerta Amazon, inoltre, la Huawei Band 7 conviene ancora di più. La smartband di casa Huawei, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 38,99 euro invece di 49,99 euro con uno sconto extra del 20% che la rende ancora più conveniente e vantaggiosa, migliorando ulteriormente il già ottimo rapporto qualità/prezzo.

Huawei Band 7: smartband economica per chi non vuole rinunciare ad un prodotto completo

La maggior parte delle smartband che costano meno di 50 euro richiedono all’utente di dover scendere a fin troppi compromessi. La Huawei Band 7, invece, mette a disposizione un pacchetto hardware e software completo, ideale per chi vuole spendere poco e non è interessato ai ben più costosi smartwatch.

Con la Huawei Band 7 si avrà a disposizione una smartband con display AMOLED da 1,47 pollici di diagonale ed un peso di appena 16 grammi. Il dispositivo, compatibile con Android ed iOS, è resistente all’acqua fino a 5 ATM e garantisce il monitoraggio automatico e continuo di SpO2 e della frequenza cardiaca.

Da segnalare anche la possibilità di rispondere ai messaggi in arrivo direttamente dalla smartband (con un ampio set di risposte preimpostate) e di personalizzare al massimo il quadrante con centinaia di opzioni. Ottima anche l’autonomia con una maxi-batteria che garantisce fino a 2 settimane di utilizzo. Con la ricarica rapida, inoltre, in 5 minuti di carica si ottengono 2 giorni di utilizzo.

Grazie alla nuova offerta Amazon, inoltre, la Huawei Band 7 è disponibile al prezzo scontato di 38,99 euro invece di 49,99 euro. Il modello è venduto direttamente da Amazon e presenta l’elegante colorazione Graphite Black.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.