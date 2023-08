Questa Smart TV da 32" con Android è ad un ottimo prezzo su Amazon

Cerchi una smart TV da 32″ con caratteristiche avanzate e un prezzo sfacciatamente basso? Ti veniamo subito in soccorso con un’offerta decisamente interessante: la CHiQ L32G7L è una TV 32 pollici che fonde design senza cornice e funzionalità avanzate, rendendola una scelta accattivante per gli appassionati di tecnologia e di intrattenimento. Con uno sconto dell’11%, è ora disponibile su Amazon a 159,00€, un’offerta che non si può rifiutare.

Questo televisore, equipaggiato con Android 11 certificata, trasforma il tuo spazio di intrattenimento in un hub di connettività. Grazie all’accesso al Google Play Store, Amazon Prime Video, Youtube, Facebook e altre 5000 app, le opzioni di intrattenimento sono quasi infinite. Ma non si tratta solo di connettività. Il display, con tecnologia HDR10 e illuminazione LED diretta, assicura immagini nitide e brillanti.

Ogni scena prende vita con una realistica rappresentazione dei colori e dei dettagli. E per garantire un’esperienza audio all’altezza dell’immagine, CHiQ ha affidato la sintonizzazione del suono agli esperti ingegneri audio dbx-tv. Attraverso l’uso innovativo del processore di segnale digitale audio (DSP), ottimizzano l’altoparlante di ciascuna TV per offrire una qualità del suono immersiva.

Per quanto riguarda la connettività, il Wi-Fi dual-band 2,4G/5G assicura una connessione stabile e veloce. Ma non solo Wi-Fi: con Bluetooth 5.0, puoi collegare dispositivi come mouse, tastiera, altoparlanti e auricolari Bluetooth, arricchendo ulteriormente la tua esperienza di intrattenimento.

Per tutte queste ragioni, ti suggeriamo vivamente di non farti scappare questa offerta e di acquistare questa Smart TV 32″ con Android 11 ad un prezzo imperdibile.

