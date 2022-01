Questa smart band FA PAURA: solo 14€ per averla al polso

Tenere tutto sotto controllo è un attimo se al polso hai una smart band eccezionale. Questa in promozione su eBay a soli 14,90€ è proprio da prendere in considerazione perché ha le spedizioni gratis e la ricevi a casa in pochissimo tempo. Con tutto al posto giusto non puoi non apprezzarla e poi guardale: è proprio di ultima generazione. Ma bando alle ciance e scopriamo subito di cosa è capace.

Smart band rivoluzionaria: costa poco ma funziona alla grande

La smart band che ti sto presentando potrebbe farti storcere il naso, ma rispetto a tutte le altre che trovi sul mercato e costano poco, questa funziona in tutto e per tutto. Non puoi avere dubbi neanche dal punto di vista estetico perché in colorazione nera la indossi su polsi maschili e femminili ogni giorno senza mai stancartela.

Il display a colori lo vedi alla perfezione con la sua grandezza perfetta che ti fa leggere ogni cosa in quattro e quattr'otto. Ti basta uno swipe del dito per passare da una pagine all'altra e avere a portata di dito informazioni sulla tua salute, sull'attività sportiva e tanto altro ancora. In particolare ti basta indossarla per conoscere la frequenza cardiaca, quante calorie hai bruciato, i passi che hai percorso, la saturazione e persino come hai dormito con grafici annessi sull'applicazione smartphone.

In altre parole hai un mondo di possibilità e non vengono a mancare neanche le funzioni per la vita quotidiana come il controllo della fotocamera (clicchi sulla smart band e scatti a distanza), notifiche smart e chi più ne ha, più ne metta.

E' impermeabile, i cinturini li cambi come vuoi e la batteria dura una vita e mezza.

Acquista subito questa smart band su eBay a soli 14,90 euro.