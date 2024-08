Questa sedia super-traspirante e comodissima costa solo 54€!

E ora di mandare in pensione la tua vecchia sedia in legno e fare un favore alla tua schiena! Con l’offerta a tempo di Amazon, potrai far tua l’ottima Songmics OBN22BK, dotata di un tessuto super-traspirante, perfetto anche per le giornate più calde. Il suo prezzo? Solo 54,99€!

Tutte le caratteristiche della sedia ergonomica

Come abbiamo precedentemente accennato, uno degli aspetti che rendono questa sedia una scelta davvero ottima è la sua traspirabilità. Realizzata in rete, sia nello schienale che nella seduta, questa sedia permette un’eccellente circolazione dell’aria, prevenendo così l’accumulo di calore e sudore, soprattutto durante le giornate più calde.

E con la possibilità di regolare l’altezza, avrai modo di adattare la sedia perfettamente alla tua scrivania e alla tua postura, migliorando la tua esperienza di lavoro e riducendo l’affaticamento. La funzione di inclinazione libera ti consente di trovare facilmente la posizione più comoda per rilassarti durante le pause, mentre le ruote in nylon scorrono fluidamente su qualsiasi pavimento, assicurando una mobilità silenziosa.

In termini di sicurezza e durata, questa poltrona è dotata di una solida struttura in metallo e di una molla a gas di alta qualità. Inoltre, è stata testata per resistere a oltre 120.000 cicli, dimostrando di essere una scelta robusta e duratura. Con una capacità di carico fino a 120 kg, puoi contare su una sedia che ti accompagnerà per molti anni.

E con le sue istruzioni chiarissime, montarla sarà veramente un gioco da ragazzi!

Migliora il tuo comfort durante il lavoro o le tue sessioni di gaming per soli 54,99€, grazie allo sconto del 24%!