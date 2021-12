Questa sedia da gaming è PAZZESCA: solo 75€ ora, sconto 60%

Natale può essere il momento perfetto per regalarsi una nuova, comodissima, sedia da gaming. Punta a un modello top, come quello di Zenez, senza spaventarti del prezzo. Gshopper ti offre uno sconto del 60%, che ti permetterà di portare a casa un prodotto eccellente a 75€ circa appena invece di 179,99€. Mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “7E74389651”. Spedizioni rapide e gratis, direttamente da magazzino europeo.

Una sedia da gaming spettacolare a gran prezzo

Super comoda perché imbottita nei punti giusti. Non manda un cuscino all'altezza della fascia lombare e uno per il collo. L'imbottitura è pensata per permetterti di rimanere in uno stato di confort anche dopo parecchie ore che sei sei seduto: che si tratti di giocare, studiare o lavorare al PC, nessun problema.

Bellissima esteticamente, si monta in un attimo ed ha una serie di feature in più. Ci sono 4 rotelle che ruotano a 360 gradi, poi regolare l'altezza e anche l'inclinazione dello schienale. Pensa: puoi arrivare a ben 180 gradi! Solo i modelli di alto livello offrono caratteristiche come questa.

Insomma, questa sedia da gaming è bella, realizzata con materiali di alta qualità, super comoda e ricca di optional. Non limitarti a usare il gioiellino di Zenez solo per giocare: sfruttalo tutte le volte che ti siedi al PC per lavorare o studiare. Finalmente, le ore trascorse al computer saranno più serene grazie a un comfort mai provato prima.

Con gli sconti di Natale di Gshopper, fai un ottimo affare su questo prodotto, risparmiando quasi il 60%. Mettilo subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “7E74389651”. In questo modo, l'eccellente sedia da gioco la prendi a 75€ circa appena invece di 179,99€. Spedizioni veloci e gratis, direttamente da magazzino europeo.