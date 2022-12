Con questa penna non rimpiangi la Apple Pencil e spendi solo 23€

Non c’è dubbio che la Apple Pencil è unica e inimitabile, ma anche nel prezzo però. Purtroppo non si hanno sempre i soldi per una spesa del genere. Ed ecco perché oggi ho deciso di segnalarti questa valida alternativa a molto meno. Metti subito nel tuo carrello la Metapen A8 a soli 23,99 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Già il prezzo originale sarebbe stato vantaggioso, ma addirittura con questo ribasso è decisamente da prendere al volo. È compatibile praticamente con tutti gli Apple iPad da 2018 al 2022. Ha un design comodo e leggero, molto simile alla penna della mela morsicata e possiede un magnete molto potente. Con questa penna non rimarrai assolutamente deluso.

Metapen A8: con questa penna ti sembrerà di volare

Questa penna è sensibile all’inclinazione, per cui ti permetterà di fare tratti più o meno scuri proprio come faresti su un foglio di carta. Ha un elevata sensibilità ed è dotata di una tecnologia che permette al tablet di riconoscere la penna dalle mani, così le potrai appoggiare tranquillamente. Non sarà necessaria nessuna connessione o app. Basta accenderla e funzionerà subito.

Ha una notevole autonomia e si ricarica completamente in soli 30 minuti. Se poi hai fretta, con un solo minuto di ricarica la potrai utilizzare per ben 50 minuti. Pazzesco! È dotata di una funzione di risparmio energetico che fa spegnere la Metapen A8 dopo 5 minuti d’inattività. In confezione troverai anche due punte di ricambio.

Non perdere questa fantastica offerta. Con questa penna a basso costo risparmi e non rimarrai deluso. Prima che le unità disponibili finiscano vai su Amazon e acquista la tua Metapen A8 a soli 23,99 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se la ordini adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

