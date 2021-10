Questa mini videocamera è ASSURDA: 7€ su Amazon

Una mini videocamera, con batteria integrata e due supporti in dotazione. Visione notturna, capacità di rilevare i movimenti e ampio grandangolo. Hai idea di tutte le possibilità che hai per sfruttare questo gioiellino?

Per la sicurezza di casa, per riprendere le tue gite, per non perdere le prodezze dei tuoi animali domestici e non solo. Questo gioiellino lo porti a casa a 7€ circa appena da Amazon adesso, grazie alle super promozioni del momento: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “S3Q42QZ4”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma sii veloce: si tratta di un'occasione a tempo limitato.

Eccellente mini videocamera in gran sconto su Amazon

Un prodotto che ormai sta spopolando fra gli utenti, per una serie di motivi. Innanzitutto, la sua compattezza la rende estremamente versatile. Dimensioni contenute e un cuore super tecnologico.

Sfruttalo per migliorare la sicurezza di casa, nascondendola in un angolo: in questo modo, se un intruso entrasse in casa, grazie alla rilevazione dei movimenti, questo gioiellino lo scorgerebbe e inizierebbe immediatamente a riprendere. Non importa se l'ambiente non è illuminato: la visione notturna infrarossi, ti consentirà di ottenere riprese chiare comunque.

Se preferisci, grazie alla clip in dotazione, puoi attaccare questo dispositivo a una maglia (o dove è meglio e più sicuro) e usarlo come fosse una action cam. Tutto quello che devi fare, è inserire un microSD, dove verranno conservate le riprese effettuate.

Insomma, una videocamera, mille usi diversi. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare da Amazon: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “S3Q42QZ4” . Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite.