Questa Macchina da Caffè completa ti farà sentire al Bar!

La Icona Vintage si distingue per la sua eccellente caldaia in acciaio inox, garante di una temperatura costante e di una preparazione ottimale del caffè. Il portafiltro, solido e robusto, è dotato di un dispositivo crema, permettendo la preparazione di caffè deliziosi sia con caffè macinato che in comode cialde. La presenza della caldaia in acciaio inox è fondamentale per garantire l’eccellenza di una macchina da caffè espresso. Questo materiale resistente mantiene una temperatura costante durante la preparazione, assicurando un espresso dal gusto pieno e corposo.

L’usabilità e la facilità di pulizia sono punti di forza della Icona Vintage. Una sola manopola consente di accendere/spegnere la macchina e di preparare sia espresso che cappuccino. Il serbatoio d’acqua estraibile da 1,4 L facilita la pulizia, mentre il vassoio raccogli gocce smontabile si rimuove facilmente.

Il Cappuccino System integrato offre la possibilità di creare una schiuma di latte ricca e cremosa, perfetta per cappuccino e altre bevande a base di latte. La regolabilità del vapore consente di ottenere la densità desiderata per una personalizzazione ottimale. Con il Cappuccino System della Icona Vintage, preparare un cappuccino perfetto è un’esperienza facilissima: riscalda il latte nel bricco del cappuccino, inseriscilo nel gruppo vapore, attiva il vapore e muovi delicatamente il bricco per creare una schiuma ricca. Infine, versa il caffè espresso e goditi la tua bevanda preferita.

Non farti scappare questa macchina per il caffè De’Longhi Icona Vintage a soli 149,00€ con lo sconto del 38%!