Questa Lavatrice Electrolux COSTA SOLO 348€ con l'offerta Amazon!

La tecnologia AutoSense di questa lavatrice si distingue per la sua capacità di regolare automaticamente le impostazioni di lavaggio in base al volume del carico, ottimizzando così il tempo di lavaggio e il consumo di energia e acqua. Questo approccio intelligente consente di ottenere risultati ottimali per ogni tipo di tessuto, garantendo un utilizzo efficiente delle risorse senza sprechi.

Il cesto GentleCare è stato appositamente progettato per prendersi cura dei tuoi vestiti in maniera delicata ed efficace. Grazie ai getti d’acqua delicati che sollevano e proteggono il bucato, questo sistema riduce la deformazione dei tessuti, caratterizzandosi per un numero maggiore di fori rispetto alle lavatrici tradizionali.

Il programma di lavaggio AntiAllergy Vapor 60 ºC è una caratteristica che aggiunge un valore significativo a questa lavatrice. Rilasciando vapore alla fine del ciclo, assicura una pulizia profonda ed efficiente, contribuendo contemporaneamente a ridurre batteri e allergeni presenti sui tuoi capi. Questo non solo garantisce la massima igiene del bucato ma offre anche una soluzione ideale per chi ha esigenze particolari.

Il motore Inverter di questa lavatrice è una componente di grande affidabilità e resistenza. Basato sulla tecnologia senza spazzole, non solo offre massime prestazioni in termini di lavaggio, ma contribuisce anche a ridurre le vibrazioni, i rumori e l’usura complessiva della macchina nel tempo.

La funzione “partenza ritardata” ti consente di posticipare l’orario di avvio del ciclo di lavaggio. Questa opzione è particolarmente utile per evitare che i capi lavati rimangano nel cestello per lunghe ore, offrendo massima flessibilità nella gestione del tempo e garantendo che il bucato si adatti alle tue esigenze quotidiane.

