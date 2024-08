Questa incredibile SCRIVANIA ANGOLARE costa solo 95€ grazie allo sconto Amazon!

È arrivato il momento di rinnovare il tuo angolino volto allo studio, al lavoro o al gaming? Allora quest’offerta a tempo calza proprio a pennello. Targata ODK, la scrivania angolare in sconto gode di uno spazio totale di 148×120cm e costa solamente 95,99€!

Tutte le caratteristiche della scrivania

La sua forma angolare ti permetterà di gestire tutte le tue periferiche, come due o tre monitor, posizionare il PC, la tastiera, il mouse, libri o documenti. E se hai accessori come cuffie o dispositivi da tenere a portata di mano, i ganci laterali integrati si rivelano estremamente pratici, mantenendo tutto ordinato e accessibile.

L’altezza di 74 cm è studiata per garantirti il massimo comfort durante le tue ore di lavoro o di svago, prevenendo fastidiosi dolori alla schiena e al collo, grazie a una postura più naturale. Inoltre, i piedini regolabili assicurano una stabilità perfetta su qualsiasi superficie, rendendo la scrivania stabile e sicura anche su pavimenti irregolari.

Con il suo corpo e i pannelli realizzati in metallo e in MDF P2, la scrivania non solo è robusta ma anche duratura. La superficie è pensata per resistere a graffi e usura quotidiana, garantendo una lunga vita al tuo piano di lavoro, con i cuscinetti regolabili per le gambe che migliorano ulteriormente la stabilità della struttura.

E non dimentichiamo che puoi personalizzarla a tuo piacimento, configurando il tuo spazio di lavoro in modo che rispecchi le tue esigenze e il tuo stile personale!

Non perdere l’occasione di far tua una scrivania come questa per appena 95,99€, al posto dei classici 119,99€ di listino!