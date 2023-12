Questa Google TV da 50 pollici è in offerta su Amazon: bastano 299€

Acquistare una nuova TV per Natale è ora più conveniente: grazie alla nuova offerta Amazon disponibile oggi, infatti, è possibile acquistare la Google TV di TCL con un prezzo scontato a 299 euro per la versione da 50 pollici mentre la versione da 55 pollici è disponibile al prezzo scontato di 359 euro. Entrambe le varianti della TV sono vendute e spedite da Amazon e disponibili con consegna gratuita nel giro di pochi giorni. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google TV TCL in offerta su Amazon da 299 euro

La gamma di TV TCL include diversi modelli con Google TV, piattaforma smart ricca di funzionalità e con tutte le app per l’accesso ai principali servizi di intrattenimento oltre che per utilizzare gli assistenti virtuali come Google Assistant e Alexa. Le versioni più interessanti sono quelle dotate di un pannello da 50 pollici o da 55 pollici, sempre con risoluzione 4K. Si tratta, infatti, di Smart TV dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Google TV di TCL al prezzo scontato di 299 euro per la versione da 50 pollici e al prezzo scontato di 359 euro per quella da 55 pollici. Entrambe le versioni sono vendute e spedite da Amazon. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto. Gli sconti sono validi solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.