Questa FOTOCOPIATRICE di Canon stampa anche le foto e costa 79€!

Canon PIXMA TS5350i è una vera e propria stampante 3-in-1 che ti farà dire addio alla cartoleria e al fotografo! Grazie alle sue molteplici funzioni, è praticamente perfetta per qualsiasi utente. Il suo prezzo? Solamente 79,00€ grazie all’offerta Amazon!

Tutte le caratteristiche della stampante Canon

Questa stampante è dotata di connettività wireless totale grazie alla quale potrai stampare, copiare e scansionare comodamente dal tuo smartphone o tablet grazie all’app Canon PRINT, oppure utilizzare AirPrint per iOS e Mopria per Android per una connessione ancora più semplice e intuitiva.

E la sua doppia alimentazione della carta consente di utilizzare una vasta gamma di supporti, dai fogli fotografici ai supporti adesivi, magnetici e termoadesivi, rendendola ideale per realizzare progetti creativi e personalizzati.

Parlando di stampe fotografiche, con la sua compatibilità con cartucce FINE e inchiostro ChromaLife100, le tue foto avranno colori vivaci e duraturi, perfetti per catturare ogni dettaglio dei tuoi ricordi. Inoltre, con la carta fotografica inclusa, puoi iniziare subito a dare vita alle tue creazioni.

La facilità d’uso è garantita da una configurazione intuitiva e da un display OLED da 3,7 cm, che guida l’utente passo dopo passo in tutte le operazioni, col pulsante QR permette di accedere rapidamente a tutorial e assistenza online, rendendo l’esperienza di utilizzo ancora più fluida e priva di stress.

Un altro aspetto da non sottovalutare è il PIXMA Print Plan: un servizio che ti consente di dire addio all’ansia di rimanere senza inchiostro. Se deciderai di sottoscriverlo, riceverai automaticamente le cartucce a casa tua prima che si esauriscano!

Stampa qualsiasi cosa ti passi sottomano grazie alla Canon PIXMA TS5350i. Porta questa stampante a casa per soli 79,00€!