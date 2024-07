Questa estate viaggia con Italo: sconti fino al 70% sui treni ad alta velocità

Viaggiare in treno è sempre affascinante. E se si può farlo risparmiando, tanto meglio: Italo ha lanciato per il periodo estivo una nuova promozione, chiamata Italo eXtra Summer, che ti permette di viaggiare con sconti fino al 70%.

Come ottenere fino al 70% di sconto con Italo

Ma come funziona questa promozione? Non dovrai inserire alcun codice: l’offerta è infatti soggetta a disponibilità e basterà cercare la tratta per cui desideri acquistare il biglietto per verificare se il prezzo in promozione sia ancora disponibile o meno. A volte basta cambiare giorno oppure orario per trovare prezzi scontati.

Gli sconti, lo ricordiamo, vanno fino al 70% e sono validi per viaggiare in ambiente Smart e Prima Business. L’ambiente Smart è il più economico disponibile sui treni alta velocità Italo: offre sedili in pelle reclinabili con poggiapiedi, tavolini e prese elettriche, rete Wi-Fi gratuita e un’area snack con distributori automatici.

L’ambiente Prima Business offre dei vantaggi extra: servizio di ingresso dedicato Fast Track per saltare le code, sedili in pelle Frau reclinabili, più larghi e confortevoli e servizio di benvenuto Italo gratuito con snack, caffè e bevande, servito direttamente sul posto. Acquistando un biglietto sfruttando la promozione eXtra Summer, tuttavia, non dà diritto a modifiche o eventuali rimborsi in caso di rinuncia al viaggio.

Per usufruire degli sconti fino al 70% Italo, ti basterà scegliere la tratta che desideri percorrere: nel nostro esempio, abbiamo scelto un treno da Milano Centrale a Roma Termini. Aprendo il menu a tendina è possibile visualizzare tutte le opzioni di acquisto: cerca “eXtra Summer” per acquistare al prezzo più basso disponibile. In questo caso, possiamo vedere come un biglietto in ambiente Smart costi soltanto 29,90 euro. La promozione è soggetta a disponibilità: il nostro consiglio è di completare l’acquisto il prima possibile, per evitare che i posti disponibili vadano esauriti.