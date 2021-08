Questa chiavetta USB con 128GB di spazio di archiviazione a disposizione è geniale. Non solo per il PC, la sfrutti anche con lo smartphone grazie alle diverse uscite: USB A, microUSB, USB C e Lightning. Potrai spostare i tuoi file da una parte all'altra in modo velocissimo e non serve la connettività senza fili.

Un prodotto eccellente che prendi in sconto del 50% su Amazon, ma devi essere veloce: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “RMTFI4CO”. Il prezzo finale sarà di appena 19€ con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Chiavetta 128GB multiuso in gran sconto su Amazon

A questo prezzo, non prenderesti nemmeno una chiavetta standard, con tutta questa memoria a bordo. Questo gioiellino è tutt'altro invece: puoi sfruttarla praticamente con qualsiasi dispositivo. Immagina di poter liberare rapidamente la memoria dello smartphone o del tablet, senza essere schiavo del cloud: è molto utile, per carità, ma non sempre c'è una connessione sufficientemente potente da permettere di effettuare l'upload di file di grandi dimensioni in tempi ragionevoli.

Quando hai finito, puoi spostare tutto sul PC oppure lasciarlo sulla memoria esterna: con 128GB a disposizione, non dovrai preoccuparti di saturare lo spazio. Allo stesso modo, se vuoi spostare qualcosa dal computer allo smartphone, puoi farlo in un attimo.

Costruito in modo squisito, le diverse uscite sono progettate per permetterti l'accesso rapido. Integrate trovi le uscite Lightning, USB A e micorUSB. Non preoccuparti per lo standard USB C, in omaggio ricevi un adattatore praticissimo.

Insomma, non chiamarla chiavetta USB: questo gioiellino da 128GB è la soluzione più veloce per spostare dati e liberare memoria dei tuoi dispositivi. Metti subito il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “RMTFI4CO”. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

Sii super veloce: il coupon attivabili sono pochissimi. Non perdere queste e altre super chicche: le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home