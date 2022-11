Questa cassetta degli attrezzi 8 in 1 by Xiaomi NON l'hai mai vista (24€)

Quando ho visto questa cassetta degli attrezzi 8 in 1, ho notato due cose: il suo appeal premium e la menzione del brand “Miiiw”. Un marchio che avevo già letto altrove, parte dell’ecosistema Xiaomi. Facendo una rapida verifica, ho scoperto di avere ragione. Questo eccellente prodotto per il fai da te è affettivamente di alta qualità: c’è il colosso cinese dietro.

Considerando che un kit così completo si può portare a casa a 24€ circa con spedizioni assolutamente gratuite, è senza dubbio un’occasione d’oro. In dotazione, ricevi: martello, cacciavite Ratchet, pinze ad ago, chiave inglese, coltello, metro a nastro, bit magnetici.

Una cassetta degli attrezzi 8 in 1 spettacolare: c’è lo zampino di Xiaomi

Un prodotto pratico e completo. All’interno della elegante custodia in plastica dura, oltre a un ampio scompartimento per inserti, bit, chiodi, dadi e accessori, troverai:

1 x martello 1 x cacciavite a cricchetto 1 x pinza a punta 1 x Chiave inglese 1 x coltello multiuso 1 x metro a nastro 10 x Bit magnetici

Dunque, 8 componenti in tutto – inclusa la custodia – che ti permetteranno agevolmente di organizzare e completare tutte le operazioni i fai da te. Utile, robusta e bellissima: questa cassetta degli attrezzi 8 in 1 by Xiaomi è assolutamente da avere. Completa l’ordine adesso da Amazon per prenderla a 24€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite in una manciata di giorni. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.