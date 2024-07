Questa BILANCIA di Xiaomi misura la massa grassa (e costa 24€!)

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 è una bilancia smart che ti permetterà di misurare non solo il peso, ma avere una panoramica del corpo a 360°. La vera chicca è il suo chip che ti consentirà di conoscere la tua percentuale di massa grassa a ogni misurazione! E dimentica i prezzi folli: con lo sconto Amazon del -29% la paghi solo 24,99€!

Tutte le caratteristiche della bilancia smart di Xiaomi

Grazie alla tecnologia BIA (analisi di impedenza bioelettrica), è in grado di fornire un’analisi dettagliata della composizione corporea, offrendo un quadro completo della tua salute e forma fisica. Oltre al peso corporeo, la bilancia è in grado di misurare una vasta gamma di parametri, tra cui massa muscolare, massa grassa, acqua corporea, massa ossea, grasso viscerale e metabolismo basale, il tutto grazie ad algoritmi avanzati e sensori precisissimi.

E può facilmente essere utilizzata da tutta la famiglia, memorizzando fino a 16 profili utente e consentendo a ciascuno di tenere traccia dei propri progressi. Inoltre, la connessione Bluetooth permette di trasmettere i dati in modo rapido e sicuro all’app Mi Fit, dove puoi visualizzare e analizzare i tuoi progressi nel tempo.

Questo dispositivo può essere utilizzata non solo per pesare le persone, ma anche per pesare oggetti di piccole e medie dimensioni, come frutta, verdura e pacchi.

Portando a casa la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 potrai ottenere un monitoraggio completo della tua composizione corporea, permettendoti di adattare la tua dieta e il tuo allenamento in modo più efficace, con l’app Mi Fit che facilita il monitoraggio dei tuoi progressi!

Non farti scappare questo incredibile sconto e prendi subito la fantastica Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 per soli 24,99€, al posto dei classici 34,99€!