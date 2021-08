Un tablet perfetto per studiare, lavorare e dirtirsi. No, non serve un patrimonio per portarlo a casa. Un processore octa core, un sacco di memoria interna e persino la possibilità di inserire fino a due SIM e navigare in 4G. Questo gioiellino lo prendi a 94,99€ da Amazon: spunta il coupon in pagina e prendilo al prezzo migliore possibile, ma sii rapido. Solo pochi pezzi ancora disponibili. Le spedizioni sono rapide e gratis.

Una bestia di tablet in gran sconto su Amazon

Un display da 8″ con buona risoluzione, che lo rende perfetto da portare in giro: ha un pannello abbastanza ampio, ma è comunque abbastanza compatto da poterlo trasportare facilmente.

Con 4GB di RAM e 64GB di storage interno, il processore octa core sotto la scocca di questo gioiellino potrà offrirti il meglio. Studiare, lavorare o divertirti: decidi tu come sfruttarlo al meglio. Non solo puoi collegarti a Internet sfruttando il WiFi, potendo inserire fino a due SIM, puoi navigare in 4G praticamente ovunque e non solo. La cosa interessante è che, addirittura, puoi usare questo gioiellino per telefonare!

Nemmeno l'autonomia energetica sarà un problema: con una super batteria da 7000 mAh avrai un sacco di ore di utilizzo a disposizione e non solo. A rendere ancora più performante questo gioiellino ci penseranno tutte le ottimizzazioni del sistema operativo Android.

Insomma, a questo gioiellino manca niente: un tablet potente perfetto per qualsiasi attività ti serva. Spunta il coupon in pagina per portarlo a casa a 94,99€ da Amazon e non solo: in omaggio ricevi anche una praticissima custodia per portarlo in giro lasciandolo ben protetto. Sii veloce però: pochissimi coupon promozionali attivabili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet