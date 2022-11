Questa Android TV in offerta su Amazon è IMPERDIBILE: costa meno di 200€

Acquistare uno Smart TV compatto ed economico non è facile ma il TCL 32ES570F può davvero essere il modello giusto su cui puntare. Si tratta di una Android TV super economica ma non per questo di bassa qualità grazie anche ad un pannello da 32 pollici con risoluzione Full HD.

Grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, l’Android TV di TCL è acquistabile al prezzo scontato di 189 euro invece che 229,99 euro con uno sconto aggiuntivo di 40 euro che rende il modello la scelta giusta per chi vuole spendere poco, senza rinunciare alla comodità di un pannello Full HD e della piattaforma Android TV

Android TV economico e completo: la scelta giusta è il TCL 32ES570F

TCL propone il modello 32ES570F. Si tratta di uno Smart TV con pannello da 32 pollici e risoluzione Full HD che supporta l’HDR e il Micro Dimming per migliorare la qualità delle immagini, in particolare al buio. C’è poi il supporto Audio Dolby, per poter sfruttare una qualità audio di primo livello.

La piattaforma Smart è Android TV con tutte le applicazioni del Play Store come YouTube, Netflix, Disney+ e Prime Video che consentono di poter massimizzare la qualità dell’intrattenimento domestico. Da segnalare anche la presenza di Google Assistant.

Il TV di TCL presenta una scocca nera, con bordi particolarmente ridotti e uno stand doppio. Il telecomando abbinato al TV, inoltre, include i tasti rapidi per l’accesso a Netflix e Prime Video, per semplificare l’accesso alle app.

Il TCL 32ES570F con Android TV è acquistabile al prezzo scontato di 189 euro invece che 229,99 euro. Si tratta di un’offerta davvero da cogliere al volo. Il TV è venduto direttamente da Amazon con la possibilità di beneficiare della consegna rapida e gratuita oltre che del supporto post vendita di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.