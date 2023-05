Quattro strumenti per la privacy, un solo abbonamento: PureVPN compie gli anni

PureVPN compie 16 anni e ha deciso di festeggiare il suo compleanno in grande stile lanciando una nuova offerta da non perdere: PureMax, un innovativo pacchetto che offre agli utenti protezione avanzata online, Questa suite include infatti una VPN Premium, uno strumento dedicato alla protezione della privacy sui social media, un gestore di password e uno strumento di crittografia dati. Tutti questi strumenti sono disponibili con uno sconto pari al 79% (più quattro mesi gratuiti inclusi) per il piano biennale.

Approfondiamo nel dettaglio cosa è incluso nel pacchetto PureMax, a partire dalla VPN: questo servizio di rete virtuale privata di alta qualità vanta una vasta rete di oltre 6.500 server, distribuiti in oltre 70 Paesi. Questa VPN premium consente agli utenti di navigare online in modo altamente sicuro ed eludere al tempo stesso le restrizioni geografiche.

Poi c’è PurePrivacy, una soluzione completa e all’avanguardia per proteggere la tua “impronta digitale” da occhi indiscreti – e non solo. Questo strumento ti permette infatti di nascondere la posizione, limitare l’accesso ai post e foto personali e prevenire il tracciamento delle attività online.

PureKeep, invece, è un gestore di password progettato per garantire la massima protezione delle informazioni personali: accedi a tutte le tue informazioni private utilizzando una singola password digitale. Infine c’è PureEncrypt, con cui è possibile crittografare i file sia per l’archiviazione locale che per quella cloud, riducendo significativamente il rischio di violazione dei dati sensibili.

Grazie alla promozione in corso, che si applica al piano di abbonamento biennale, è possibile ottenere uno sconto del 79% sull’intera suite PureMax. Tutti i nuovi clienti che sottoscriveranno il piano riceveranno anche quattro mesi completamente gratuiti. Lo sconto è stato lanciato dalla piattaforma per celebrare il 16esimo anniversario della piattaforma: approfittane, perché la promozione è a tempo limitato.

