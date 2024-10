Quasi 3000 giochi in sconto (fino al 75%) su PlayStation Store con la promo autunnale

Le offerte autunnali di PlayStation Store non si sono fatte attendere: per un periodo di tempo limitato, sarà possibile acquistare videogiochi (recenti e no) a prezzi bassissimi, con sconti fino al 75%. Come sempre non mancano chicche e titoli interessanti, nell’ampio catalogo in promozione che conta ben 2810 giochi per PlayStation 5 e PlayStation 4.

I migliori giochi PlayStation scontati

Le uggiose giornate autunnali sono il periodo perfetto per passare serate, pomeriggi e fine settimana davanti a un buon videogioco, magari accompagnato da una bevanda calda. Per questo motivo abbiamo preparato una selezione dei migliori titoli in offerta su PlayStation Store, tutti assolutamente da non perdere:

NBA 2K25 Edizione All-Star a 29,99 euro (40% di sconto)

a 29,99 euro (40% di sconto) Star Wars Jedi: Survivor a 31,99 euro (60% di sconto)

a 31,99 euro (60% di sconto) Grand Theft Auto V: Premium Edition a 14,69 euro

a 14,69 euro Hogwarts Legacy a 20,99 euro (70% di sconto)

a 20,99 euro (70% di sconto) Ratchet & Clank: Rift Apart a 39,99 euro (50% di sconto)

a 39,99 euro (50% di sconto) Red Dead Redemption 2 a 19,79 euro (67% di sconto)

a 19,79 euro (67% di sconto) It Takes Two a 9,99 euro (75% di sconto)

a 9,99 euro (75% di sconto) Cyberpunk 2077 a 29,99 euro (40% di sconto)

a 29,99 euro (40% di sconto) Assassin’s Creed Valhalla a 17,49 euro (75% di sconto)

a 17,49 euro (75% di sconto) Cuphead a 13,99 euro (30% di sconto)

a 13,99 euro (30% di sconto) Battlefield 2042 a 11,99 euro (85% di sconto)

Oltre alle promozioni autunnali, su PlayStation Store torna anche l’offerta della settimana. Questa volta è il turno di Lies of P, nella sua versione Deluxe Edition, che è possibile acquistare al prezzo scontato di 41,99 euro fino al 17 ottobre. Tutte le altre promozioni, invece, proseguiranno ancora per qualche giorno, con sconti fino al 75% su quasi 3000 titoli.