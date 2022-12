Quarti di Finale Qatar 2022: come vedere le partite in streaming dall'estero

Continuano senza sosta le partite della Coppa del Mondo FIFA 2022. Bisogna ammettere che, nonostante l’Italia non fosse qualificata tra le squadre in corsa per questo trofeo, le emozioni e i colpi di scena non sono mancati. Adesso siamo arrivati ai Quarti di Finale Qatar 2022.

Un ulteriore appuntamento a eliminazione molto importante che sarà la porta di accesso alle semifinali. I match in programma avranno inizio venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 16:00 e proseguiranno fino a sabato 10 dicembre alle ore 20:00 con l’ultima partita in programma.

Le semifinali invece inizieranno martedì 13 dicembre 2022 dopo alcuni giorni di pausa. Le quattro squadre in lotta per la finale si sfideranno contemporaneamente alle ore 20:00. Oggi però ci concentreremo sul calendario dei Quarti di Finale e su come vederli in streaming anche dall’estero.

Quarti di Finale Qatar 2022: il calendario completo delle partite

Ci aspetta una due giorni importante questo fine settimana. Venerdì e sabato avremo modo di gustarci le quattro partite in programma per i Quarti di Finale Qatar 2022 valide in questa Coppa del Mondo FIFA. Vediamo quindi il calendario completo degli incontri:

Venerdì 9 dicembre 2022

16:00 Croazia-Brasile

20:00 Olanda-Argentina

16:00 Marocco-Portogallo

20:00 Inghilterra-Franca

Come vedere le partite in streaming anche dall’estero

I Quarti di Finale Qatar 2022 saranno trasmessi in chiaro sui canali Rai del digitale terrestre e di TivùSat. Tuttavia, è possibile vedere le partite in live streaming, o rivederle in differita on demand, su Rai Play. Questa piattaforma offre anche la qualità 4K per tutti i dispositivi compatibili con questa tecnologia. Potrai gustarti questi match in portabilità mentre sei in viaggio.

Se ti trovi all’estero però dovrai aggirare le restrizioni geografiche imposte per l’accesso ai suoi contenuti fuori dall’Italia. In tuo aiuto c’è NordVPN. Questa VPN fornisce server sempre aggiornati per garantirti una connessione senza limiti né censure. Una volta attivata sul tuo dispositivo dovrai solo collegarti a un server italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.