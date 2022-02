Samsung Galaxy S22 Ultra: quanto è resistente?

Il canale PBKReviews ha condotto un test per verificare la resistenza e la robustezza del Samsung Galaxy S22 Ultra. Hanno messo in scena un vero e proprio test di durata e lo smartphone non solo è stato graffiato, piegato e annegato, ma anche gettato sotto le ruote di un'auto.

Samsung Galaxy S22 Ultra: maltrattato e offeso. Come ne sarà uscito?

Si è deciso di iniziare la prova con un test di impermeabilità e il Galaxy S22 Ultra; il flagship è stato immerso in un piccolo contenitore d'acqua. È sopravvissuto alla nuotata con onore per un'ora e ha continuato a funzionare correttamente come niente. I test di perforazione hanno dimostrato che il vetro sulla parte anteriore del Galaxy S22 Ultra si graffia quando si utilizza uno stick con un livello di durezza di 7 sulla scala di Mohs. Sulla superficie posteriore sono comparsi graffi appena percettibili dopo l'esposizione a uno strumento con 8 livelli di durezza.

La struttura in metallo del Galaxy S22 Ultra si è rivelata essere… semplicemente perfetta. Al contatto con la lama, la vernice si sfalda, ma a malincuore; bisogna fare molti sforzi per causare seri danni. L'ammiraglia si è comportata bene nei “bend test”. Il telefono è indistruttibile e non si piega nemmeno con una pressione prolungata.

Ma lo stilo, con il dovuto sforzo, può essere facilmente rotto. Al termine del test sullo smartphone, i ragazzi di PBK Reviews hanno deciso di guidare un'auto e di passare sopra al device… per ben due volte. Sotto le ruote di un'auto, il flagship Ultra ha resistito e ha continuato a funzionare correttamente.

Noi non abbiamo parole: è un mostro. Semplicemente. Non vediamo l'ora che arrivi sul mercato. Intanto, se volete preordinarlo, vi segnaliamo che è ancora disponibile su Amazon a 1279,00€.

