Quanto dura la batteria dei telefoni Pixel? Risponde Google

Quanto dura la batteria dei telefoni Pixel? A sciogliere ogni dubbio ci ha pensato la stessa Google, che all’interno di un articolo di supporto ha spiegato nel dettaglio quanti cicli di carica aspettarsi da uno smartphone Pixel.

Cosa dice Google sui cicli di ricarica dei Pixel

A partire da Pixel 8a, Google ha aggiunto alle impostazioni un’opzione dedicata al conteggio dei cicli di batteria, insieme alla data di fabbricazione e data del primo utilizzo del telefono.

Nel nuovo articolo guida, Google spiega come funziona nello specifico. “Il conteggio dei cicli della batteria del tuo Pixel – si legge – è il numero di volte in cui la batteria ha completato uno scaricamento e una ricarica completa della batteria, incluse ricariche parziali”.

Ad esempio, se hai utilizzato il tuo Pixel dal 100% al 50% di carica e poi lo hai ricaricato al 100%, questo verrà calcolato come 0,5 cicli. Google ha progettato la batteria dei propri smartphone per “mantenere almeno l’80% della sua capacità iniziale fino a un certo numero di cicli di ricarica”.

Nello specifico, i Pixel 3 e successivi (incluso Fold) dovrebbero conservare fino all’80% della capacità per circa 800 cicli di ricarica, mentre i Pixel 8a e i modelli successivi dovrebbero mantenerla per circa 1000 cicli di carica.

Tra i consigli, quello di non utilizzarlo in carica

Per fare un paragone con Apple, le batterie dei modelli iPhone 14 e precedenti sono progettate per conservare l’80% della loro capacità originale a 500 cicli di carica completi, in condizioni ideali. I modelli iPhone 15 invece salgono a 1000 cicli.

Il conteggio per i dispositivi Google presuppone che l’utente ricarichi il proprio telefono come consigliato. Tra i suggerimenti, quello di preferire luoghi freschi, con un caricabatterie compatibile, ma sconsiglia anche di utilizzarlo mentre è in carica.