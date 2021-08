Riparare lo schermo di uno Xiaomi Mi Mix 4 può essere dispensioso… forse anche troppo. Si parla di 1550 yuan, al cambio circa 239 dollari. Praticamente è il costo di un buon mediogamma 5G. Che dire invece dei nuovi foldable di Samsung? Bene: sappiate che se si dovessero rompere, dovreste poter mettere una mano alquanto pesante al vostro portafogli.

Samsung Galaxy Z Fold3: se si rompe lo schermo sono guai

Certo, l'azienda ha anche confermato che il Galaxy Z Fold3 e lo Z Flip3 sono più resistenti che mai, tuttavia, non possiamo dire che sia lo stesso per i loro pannelli, che sono alquanto fragili. Se state per comprarne uno, preventivate anche l'acquisto di una cover.

Certo, se si dovessero rompere in seguito ad una caduta, si potranno comunque riparare, ma come potete immaginare, costerà una fortuna. Soprattutto perché la garanzia o l'estensione della garanzia non copre il danno accidentale.

Ad ogni modo, il Samsung Galaxy Fold 3 e Flip 3 sono dotati di vari miglioramenti del design rispetto ai loro predecessori. Usano un nuovo telaio in alluminio “Armor“, che aumenta la protezione delle cerniere. Di conseguenza, la struttura è più resistente del 10% rispetto a prima.

Inoltre, il display esterno del Galaxy Z Fold 3 e il pannello posteriore in vetro sono rivestiti con il Corning Gorilla Glass Victus. Oltre a questo, lo schermo pieghevole ha una copertura Ultra Thing Glass (UTG) di seconda generazione. Secondo l'introduzione della compagnia, questo è l'80% più durevole rispetto allo scorso anno. Infine, abbiamo a che fare con prodotti certificati IPX8.

Sappiamo che Samsung offre una garanzia di un anno per entrambi i modelli. Se romperete accidentalmente lo schermo durante questo periodo (ovviamente, se l'incidente sarà coperto dai termini del contratto), la sostituzione sarà gratuita.

Tutti coloro che acquistano/preordinano i telefoni, riceveranno un anno gratuito di Samsung Care Plus. Tuttavia, la garanzia estesa costa $ 12,99 al mese. In altre parole, riparare uno schermo pieghevole rotto con la Care Plus significa dover pagare una franchigia di 249 dollari. Come dimostra The Verge, la “franchigia copre fino a tre riparazioni dello schermo all'anno“.

Se non attiverete la garanzia aggiuntiva, tenete conto che per riparare un pannello rotto potrebbero volerci anche 479 dollari per lo Z Fold3 e 369 dollati per lo Z Flip3.

