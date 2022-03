Quanto costa GTA 5 per PS5 e Xbox Series X/S? Finalmente una risposta

L'attesa versione next-gen di GTA 5 uscirà il prossimo 15 marzo per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Rockstar Games non si è ancora pronunciata ufficialmente sul prezzo di questa edizione, ma sono gli store PlayStation e Xbox a farlo indirettamente, dove è possibile prenotare il gioco e scoprire anche il costo d'acquisto.

Scopriamo quindi che GTA 5 per PS5 e Xbox Series X/S avrà un costo di 40 euro, ma sarà venduto in offerta a 19,99 per circa tre mesi. GTA Online invece costerà di per sé 20 euro, ma gli abbonati PlayStation Plus potranno riscattarlo gratuitamente entro tre mesi.

GTA 5 per PS5 e Xbox Series X/S: le novità delle versioni next-gen

Rockstar Games ha svelato le caratteristiche delle edizioni del gioco di ultima generazione la scorsa settimana, concentrandosi in particolar modo sui miglioramenti grafici e sulle funzionalità del DualSense esclusive per PS5.

Il “nuovo” GTA 5 offrirà diversi elementi visivi tratti direttamente dalle versioni PC di fascia alta, con nuove modalità grafiche con risoluzione fino a 4K, frame rate fino a 60 FPS, texture migliorate, opzioni HDR e ray-tracing, senza dimenticare le feature garantite dalle console next-gen: tempi di caricamento più rapidi e funzionalità specifiche per piattaforma, come l'Audio 3D e l'uso del DualSense su PS5.

Parlando proprio del controller della nuova console Sony, lo sviluppatore promette nuovi livelli di coinvolgimento grazie allo sfruttamento del feedback aptico e dei grilletti adattivi, con l'intento di aggiungere nuove sensazioni agli effetti atmosferici, ai danni subiti, alle superfici stradali sconnesse durante la guida, alle esplosioni e molto altro ancora. Il supporto dell'Audio 3D su PS5 è pareggiato dalla compatibilità con la tecnologia Spatial Sound su Xbox Series X/S.

GTA 5 per PS5 e Xbox Series X/S sarà dunque disponibile a partire dal prossimo 15 marzo. I pre-order sono già attivi sui rispettivi store, inclusa la possibilità di prescaricare il gioco per averlo pronto in vista del lancio.