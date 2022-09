Quando verrà rilasciato iOS 16 al pubblico?

Pochi giorni fa Apple ha presentato i nuovi iPhone 14, i nuovi smartwatch premium (e non solo) e gli AirPods Pro 2. Tuttavia, non c’è ancora stato il rollout di iOS 16, il sistema operativo per melafonini dell’azienda. Quando verrà rilasciato? Scopriamolo insieme.

Come detto, due giorni or sono, l’azienda di Cupertino ha presentato il suo hardware. I software next-gen invece, li abbiamo visti a giugno con un evento WWDC dedicato agli sviluppatori e noon solo.

Da giugno ha iniziato a sviluppare le beta per programmatori e utenti beta pubblici e poche settimane fa abbiamo appreso che la progettazione del software era conclusa. Il debutto è previsto per il 12 settembre.

iOS 16: quando esce? Quando lo possiamo scaricare?

L’ultima versione del firmware include tantissime novità: pensiamo a CarPlay rinnovato, alle schede di lavoro condivise su Safari, ma ancora: le lockscreen personalizzabile, piccole novità in Mail e iMessage, una nuova app Home, la possibilità di usare un iPhone come webcam per Mac e non solo.

Facciamo un po’ di storia. Riportiamo di seguito le date di distribuzione delle ultime versione del sw di APple:

iOS 15: 20 settembre 2021 ;

iOS 14: 16 settembre 2020;

iOS 13: 19 settembre 2019 ;

iOS 12: 17 settembre 2018;

iOS 11: 19 settembre 2017.

L’orario di rollout può essere variabile ma vi invitiamo a non scaricarlo immediatamente al debutto. Ci saranno milioni di utenti che aggiorneranno i propri iPhone in simultanea; meglio attendere che passi l’ondata di entusiasmo iniziale. Se non volete attendere e volete provare la beta pubblica, potreste farlo scaricando il firmware dall’Apple Developer Programm attiando un account sviluppatore, ma per pochi giorni vi conviene attendere l’ufficializzazione da parte della compagnia.

Su iPadOS 16 invece, ci sarà da attendere: ci sono ancora problematiche legate allo sviluppo di Stage Manager, il nuovo multitasking premium per iPad M1 e per Mac (con macOS 13 Ventura).

Se volete fare un buon affare, vi consigliamo iPhone 13 da 256 GB da Amazon a soli 929,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.