Quando un invito a cena diventa un incubo: la nuova truffa corre su WhatsApp

WhatsApp è indubbiamente la piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa. Infatti, grazie alla sua praticità e comodità, permette a tutti coloro che ce l’hanno installata di messaggiarsi senza spendere un centesimo grazie a una connessione dati. Purtroppo però WhatsApp è ora la piattaforma più gettonata dai cybercriminali per diffondere una nuova pericolosa truffa.

Per molti utenti, probabilmente, non è una novità. Spesso questa piattaforma è presa di mira dai criminali del web per diffondere pericolosi raggiri. Questa volta però si tratta di un invito a cena che, se lo accetti, inneschi un incubo capace di renderti le prossime ore davvero complicate. Di cosa si tratta? Vediamolo insieme, così da fornirti alcuni elementi utili per riconoscere questo raggiro.

La truffa dell’invito a cena su WhatsApp si sta diffondendo velocemente e già molti utenti sono caduti nella trappola. In pratica, si tratta di un messaggio che ti informa su un’offerta particolare. Un ristorante sta festeggiando il suo anniversario e tu sei tra gli invitati che potrà godersi una serata completamente gratis. Per ottenere questo regalo devi però cliccare su un link.

Il link rimanda a una pagina fraudolenta, tipica di queste truffe phishing, dove è richiesto l’inserimento dei tuoi dati personali per poter accedere alla promozione e così ottenere il regalo. Ovviamente, una volta completato l’inserimento delle informazioni sensibili richieste dal form non otterrai nulla se non l’accesso ai tuoi dati.

La nuova truffa WhatsApp mette in pericolo anche i tuoi contatti

Questa nuova truffa WhatsApp è così pericolosa da mettere in pericolo anche i tuoi contatti. Infatti, i cybercriminali questa volta se la sono studiata bene. In pratica, una volta compilato il form, per poter completare l’accesso e ottenere il regalo ti viene chiesta un’ultima cosa: inoltrare il messaggio a 5 gruppi o a 15 amici.

Quindi WhatsApp non solo potrebbe essere sfruttato per spiarti, ma potrebbe diventare anche il veicolo principale di questa pericolosa truffa. Il nostro consiglio è di non cliccare mai su link inviati su questa piattaforma da numeri sconosciuti. Bloccali subito e segnalali tramite le impostazioni dell’app.