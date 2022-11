Quando arriveranno i nuovi flagship di Xiaomi?

Dopo tanti mesi di indiscrezioni, rumors, leaks e molto altro ancora, abbiamo finalmente una data di debutto ufficiale: il 1° dicembre conosceremo la line-up Xiaomi 13, il Watch S2, le Buds 4 e la skin MIUI 14. Manca davvero poco, quindi siate pronti.

L’OEM cinese ha appena dichiarato che la presentazione avverrà il 1° dicembre in Cina alle ore 19:00 (ora locale); insieme al duo di flagship conosceremo anche altri smart gadget interessanti, così come la nuova interfaccia basata su Android 13.

Xiaomi 13: tutto quello che sappiamo prima del lancio

Lo scorso dicembre, la compagnia asiatica aveva presentato Xiaomi 12X, 12 e 12 Pro. La serie era composta da tre modelli (un flagship killer, un compatto e un prodotto premium senza limiti). Adesso non avremo un’iterazione 13X ma vedremo solo due modelli. La versione Ultra invece, non arriverà prima della prossima primavera.

Dalle foto trapelate sul web scopriamo che il telefono premium di Xiaomi vanterà un’estetica meravigliosa, con un frame in alluminio e una back cover in pelle in diverse colorazioni. Xiaomi 13 e 13 Pro saranno identici dal punto di vista del design, ma uno sarà più grande dell’altro, come da tradizione. Le cornici saranno super contenute (solo 1,61 mm) e il look and feel dovrebbe essere più unico che raro.

Sotto la scocca invece, troveremo il processore Snapdragon 8 Gen 2; non sappiamo però se arriveranno di serie con la skin MIUI 14 basata su Android 13; ad ogni modo, riceveranno presto l’upgrade. Non di meno, per quanto concerne i gadget wearable (cuffiette e orologi) al momento sappiamo molto poco.

Vi ricordiamo che in Europa questi device giungeranno fra qualche mese, come spesso accade da tempo. Dapprima vediamo un lancio asiatico e solo dopo quello internazionale.

