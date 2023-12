QUALITÀ SENZA LIMITI con la smart TV Xiaomi TV A2, oggi a 249€ su eBay

Con la Cyber Week di eBay hai la possibilità di acquistare l’eccellente smart TV Xiaomi TV A2 da 43 pollici al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 35%, la smart TV del colosso cinese può essere tua al prezzo shock di appena 249€ per un risparmio complessivo di ben 135€.

Nonostante il prezzo molto conveniente la smart TV del colosso cinese non ha nulla da invidiare ai modelli ben più costosi, nemmeno dal punto di vista del design.

La smart TV Xiaomi TV A2 da 43 pollici costa pochissimo su eBay: occasione d’oro

Xiaomi TV A2, infatti, è realizzata con materiali di qualità e monta cornici super ottimizzate per dare libero sfogo al bellissimo pannello 4K da 43 pollici. A tal proposito, stiamo parlando di un modulo con tecnologia premium MEMC e Dolby Vision per immagini sempre al top; dal punto di vista audio, invece, troviamo il Dolby Audio e DTS-HD per un sound potente e avvolgente.

La smart TV a marchio Xiaomi supporta Google Assistant e monta Android TV, il che ti fornisce l’accesso immediato alle più importanti piattaforme di streaming online.

Con uno sconto immediato del 35% su eBay non puoi fare altro che acquistare immediatamente la smart TV del colosso cinese; prendi al volo questa grandiosa occasione e sfrutta la consegna rapida e gratuita per riceverla direttamente a casa in appena 3 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.