Quali sono state le applicazioni più scaricate nel mese di ottobre 2021?

Le statistiche diffuse da Sensor Tower ci illustrano l'entità dei download per singole applicazioni rintracciabili sul Google Play Store ed App Store: risultati che, anche in virtù di quanto osservato nei mesi precedenti, non stupiscono in maniera particolare.

TikTok è l'app con il maggior numero di download durante ottobre 2021

Diamo quindi un'occhiata alla classifica, da cui sono stati però esclusi i giochi:

Dati alla mano, TikTok è l'applicazione più scaricata al mondo nel mese di ottobre 2021, con oltre 57 milioni di download. Il primato si conferma nella statistica relativa all'App Store. Per quanto concerne il Play Store, invece, il primo posto è stato conquistato da Instagram che però, considerando i download complessivi maturati in ognuno dei due store, deve accontentarsi della medaglia d'argento grazie ai suoi 56 milioni di download.

Restiamo concentrati sulle installazioni “totali”: terzo, quarto e quinto posto sono occuparti rispettivamente da Facebook, WhatsApp e Telegram, con quest'ultima in forte crescita soprattutto in seguito ai malfunzionamenti che di recente hanno interessato le altre due applicazioni assieme ad Instagram. Degne di nota anche le performance di Snapchat, che soprattutto all'estero continua a tenere botta nonostante la concorrenza, e Facebook Messenger.