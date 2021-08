Manca poco al rientro a scuola: ragazzi, ragazze, bambini e bambine di tutta Italia, siete pronti/e? Finalmente si torna a scuola, ma un tablet per lo studio serve sempre, oggi più che mai. Le potenzialità di un prodotto simile sono davvero tante: si possono scaricare i libri di testo, si può studiare in maniera smart, prendere appunti, integrare le ricerche con materiale inedito e interattivo grazie alle app di terze parti, si può usare il device come organizer grazie ai software pensati per la gestione del tempo (Evernote, Notion, Todoist, Classroom e via dicendo). La domanda quindi, sorge spontanea: quale comprare?

Due tablet per tutte le esigenze

La nostra prima scelta è ricaduta sull'iPad di Apple da 10,2 pollici. Il modello entry-level della famiglia è un prodotto potente al punto giusto, con un bel pannello risoluto Retina HD, cornici sottili (ai lati) e Touch ID per la sicurezza dei dati all'interno.

Sotto la scocca batte un cuore A12 con motore neutrale che gestisce tutti i software, da quelli più pesanti a quelli più leggeri. In più, è perfetto anche per lo svago grazie all'ampia gamma di giochi disponibili nello store o nella piattaforma Apple Arcade.

Supporta la Apple Pencil (che vi consigliamo assoutamente) e la cover tastiera magnetica per scrivere testi in maniera agevole e immediata. Prezzi:

iPad 10.2″ 128GB (evitate la variante da 32 GB, troppo pochi oggigiorno): 459,00€;

(prima generazione, la seconda non è compatibile con questo modello): 94,99€;

(prima generazione, la seconda non è compatibile con questo modello): 94,99€; Al posto dells Smart Keyboard, vi suggeriamo la Logitech: costa solo 59,99€ ma vi protegge il tablet con una qualità incredibile e i tasti sono super ergonomici. SPOILER: questo articolo è stato scritto con il suddetto iPad e con questa custodia-tastiera. Fate vobis.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è la nostra valida alternativa Android: costa 265,90€ e ha specifiche tecniche interessantissime. Display da 10.4 TFT, 64 GB espandibili mediante microSD, RAM da 4 GB, batteria da 7040 mAh, supporto per la sim LTE, Android 10 con skin One UI sempre super aggiornata e con tanti software pensati per l'apprendimento dei bambini e dei ragazzi, camera da 8 MPX e spessore di soli 7 mm.

Le prestazioni sono ottime, soprattutto per un prodotto midrange come questo, votato all'entertainment (Netflix, gaming, Spotify) e allo studio. Inclusa in confezione troverete anche la S Pen. Per poco più di 270€, è difficile trovare di meglio. Non a caso, è il tablet più venduto della sua categoria su Amazon.

Rapporto qualità-prezzo IMPAREGGIABILE.

Vi ricordiamo che potete acqusitare i tablet anche usufruendo dello sconto della carta docente. Quale sarà la vostra scelta? Fatecelo sapere nei commenti di YouTube.

