Quale smartphone conviene comprare sotto i 400€?

Una delle domande che ci viene posta più frequentemente è la seguente: “cosa posso comprare con meno di 400 €?“. La risposta a questa domanda non è mai semplice perché la fascia di prezzo che si aggira fra i tre 50-400 € è una delle più interessanti presenti sul mercato. Trovare un prodotto adatto alle proprie esigenze non è mai un’impresa risolvibile in pochi minuti, soprattutto nello scenario attuale dove ci si rischia di perdersi nella marea di medio gamma esistenti in commercio. Insomma, occorre il nostro consiglio: noi vi suggeriamo Motorola Edge 30, il Best Buy dell’estate.

Motorola Edge 30, lui è quello da comprare

Inutile dirvi che si tratta di un telefono di fascia medio-alta chi viene proposto però al prezzo di un medio gamma entry Level. Questo significa che nonostante le specifiche tecniche avanzatissime lui sarà in grado di soddisfare anche i compiti più esigenti e importanti.con il suo processore potentissimo e il modem 5G. Questo telefono sarà fluido come il burro nell’utilizzo quotidiano, sui social o anche sul gaming.

L’autonomia non deve preoccuparvi: di fatto, questo telefono garantisce un giorno e mezzo di uso intenso anche con la singola ricarica. Ad ogni modo, la ricarica è superveloce e c’è anche quella wireless. In confezione troverete una cover in silicone che è sempre gradita. Certo, secondo noi è un peccato coprire l’estetica di questo gioiellino, anche perché è uno dei dispositivi 5G più sottili esistenti sul mercato.

Le fotocamere poi vi lasceranno a bocca aperta: questo telefono in grado di scattare immagini bellissime anche con scarsa luce ed è anche in grado di girare i video in 4K. Semplicemente unico.

Lo potete portare a casa con soli 366,00 €. È un prodotto di fascia alta venduto ad un prezzo da midrange. Ad ogni modo, buon divertimento con il vostro nuovo smartphone.

