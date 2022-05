Quale smartphone comprare sotto i 200€? I migliori di maggio 2022

Scegliere lo smartphone da comprare sotto i 200€ può essere rischioso. Infatti, potresti fare un ottimo affare – e accaparrarti un dispositivo performante – oppure incappare in un terminale che è lento e deludente.

Per fortuna, ormai il mercato offre un sacco di soluzioni a prezzo competitivo e trovare il device più adatto alle tue esigenze può essere semplicissimo. Il panorama è super ampio, per aiutarti a scegliere ho selezionato i 5 migliori modelli di maggio 2022 (secondo me). Li trovi tutti su Amazon, spesso anche in sconto e con spedizioni veloci.

Smartphone da comprare sotto i 200€: i migliori di maggio 2022

Scegliendo uno qualsiasi di questi modelli, vai sul sicuro. Le aspettative non saranno deluse. Pronto? Eccoli tutti, ordinati a partire dal prezzo più basso.

Realme Narzo 50A Prime, appena annunciato. Dotato di ampio display FHD+, tripla fotocamera posteriore (con sensore principale da 50MP), batteria da 5000 mAh e un design super accattivante. L’edizione con 4GB di RAM e 64GB di RAM è in promo lancio a 149,99€.

Motorola Moto e32 a 155€ circa. Device minima spesa, massima resa. Accattivante nel design, vanta anche un display super fluido grazie al refresh rate che arriva a 90Hz. Batteria da 5000 mAh, tripla fotocamera e profilo elegante. Su Amazon lo trovi a 155,90€.

OPPO A76, normalmente più costoso, ma per qualche giorno in promozione. Quando questo smartphone scende al di sotto dei 200€, è da comprare. Un device premium, curato nei dettagli estetici come il brand ci ha abituati ormai da tempo. Anche in questo caso, ampio display super fluido, batteria da 5000 mAh (ricarica rapida da 33W), e doppia fotocamera da 13MP. Una peculiarità? Tramite software puoi temporaneamente espandere i 4GB di RAM, ottenendo più velocità. Inoltre, c’è lo slot per espandere la memoria interna da 64GB, fino a 1TB (tramite microSD). Attualmente, su Amazon lo trovi a 174,99€.

Xiaomi Redmi Note 11 a 175€ è il mio preferito. Display AMOLED FHD+ super fluido (refresh rate da 90Hz), processore Snapdragon 680 e fotocamera principale quadrupla, con sensore principale da 50MP. Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida. In sconto, è da scegliere senza pensarci due volte.

Per finire, ma solo in ordine di prezzo del momento, c’è vivo Y33s. L’unico di questa classifica con a bordo 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Eccezionale il comparto fotografico, con particolare attenzione anche ai video, grazie alla presenza di stabilizzazione elettronica d’immagine. Elegante e raffinato nel design, non manca la batteria da 5000 mAh, con sistema di ricarica rapida da 18W. Ora da Amazon te l’accaparri a 197€.

Smartphone da comprare sotto i 200€: la classifica

I device che ti ho appena elencato, sono i migliori di maggio 2022 secondo me, ma li ho ordinati per prezzo crescente. Se può aiutarti a scegliere, di seguito ti riporto la mia classifica personale. Non tiene conto dell’ordine di prezzo, ma di quello che sceglierei io in base alle mie preferenze:

Xiaomi Redmi Note 11: il più completo; vivo Y33s: l’unico con 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione; Motorola Moto e32: per chi strizza l’occhio al budget; OPPO A76: ottimo compromesso prezzo, design e prestazioni; Realme Narzo 50A Prime: è il più recente della classifica.

Bene, ora sai quale smartphone comprare sotto i 200€ secondo me a maggio 2022. Hai già scelto il tuo preferito?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.