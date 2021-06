Una delle domande più ricorrenti che siamo soliti sentire è la seguente: “Cosa compro con 200 euro”? Una risposta, purtroppo, non c'è. Il mercato offre una miriade di prodotti interessanti a questa cifra. Allora come si fa a scegliere il MIGLIOR device sotto i 200? Noi abbiamo stilato per voi una classifica dei migliori smartphone dal suddetto costo. Buona lettura.

Smartphone sotto i 200 euro: ecco la nostra classifica

Il primo telefono di cui vogliamo parlarvi è il Redmi Note 10: 4 Gb di RAM, 128 Gb espandibili, pannello AMOLED da ben 6,443 pollici e processore SD 678. Uscito da poco, si fa amare per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. A chi lo consigliamo? A tutti coloro che vogliono potenza e un pannello risoluto con neri profondi e colori saturi a 159€.

Motorola Moto G30 è un device concreto, affidabile con un software simil stock: il suo design è classico ma questo è un prodotto che lo si sceglie per l'affidabilità. Solido, robusto e con un software che non mostra mai incertezze: Motorola G30 è una garanzia. Non manca l'NFC e una batteria che regala emozioni, unita ad una camera principale da 64 Mpx. Il suo costo? 182,30€.

A 199€ il sub brand di OPPO propone Realme 8 e Realme 8 5G. Si tratta di telefoni simili ma differenti nel processore a bordo e nel modem per la connettività. Uno ha un pannello AMOLED e main camera da 64 Mpx, con SoC Helio G95 e batteria da 5000 mAh. La versione con modem 5G invece, differisce dall'altro modello per la presenza del SoC Dimensity 700 e per lo schermo LCD ma con refresh rate a 90Hz. La fotocamera principale scende poi a 48 Mpx.

POCO M3 Pro 5G è un Best-Buy, punto. 150€ per il telefono 5G più economico del mercato. Processore potente octa core MediaTek, Android 11 a bordo, RAM da 4 GB e storage da 64 GB ulteriormente espandibili con scheda SD, colori frizzanti all'acquisto e batteria da 5000 mAh.

Concludiamo la classifica con un terminale di casa Samsung; il Galaxy M12 è un battery phone con cella energetica da 5000 mAh e One UI basata su Android 11, una skin ricca di funzionalità smart e che consentono all'utente di avere mille automazioni. Il pannello è LCD da 6,5 pollici e sotto la scocca batte un SoC octa-core con 4 GB di Ram e 64 Gb di memoria. Perché si sceglie Samsung? Semplice: per l'affidabilità del marchio e per la completezza dell'interfaccia proprietaria, unica nel suo genere. Costa 179€.

NOTA BENE: al momento della realizzazione del video, i suddetti prodotti costano molto di più. Ora si trovano a prezzi ancora più vantaggiosi. Due esempi: il Redmi Note 10 e il POCO M3 Pro avevano un costo di 197 e di 169 euro, rispettivamente. Questo ci porta ad una conclusione ancora più interessante: ci troviamo di fronte a gadget dal rapporto qualità-prezzo INCREDIBILE.

