Quale antivirus Panda in offerta scegliere? Sconti su tutti i pacchetti

L’antivirus Panda è una delle soluzioni di sicurezza gratuite più apprezzate della rete. Premiato dai test di AV-Comparatives, si tratta di uno dei programmi antivirus gratuiti più sicuri del mercato: se hai bisogno però di un maggior grado di protezione, adesso puoi approfittare delle imperdibili offerte con il 50% di sconto valide su tutti i pacchetti Premium.

Per scoprirle non ti resta che collegarti alla pagina ufficiale delle promozioni, in cui puoi vedere anche le caratteristiche di ogni proposta e scegliere quella più adatta alle tue esigenze. Non preoccuparti però, perché con questa guida ti daremo una mano per capire cosa ti serve davvero.

Antivirus Panda: pacchetti Premium in offerta speciale, quale scegliere?

Come detto in apertura, Panda Antivirus ti permette di scaricare una versione completamente gratuita, ma per avere le funzioni più avanzate per una maggiore sicurezza è necessario acquistare uno dei pacchetti Premium: ancora per poco, puoi acquistarli con il 50% di sconto. Scopriamoli insieme.

Panda Dome Essential – 17,49€ per 1 anno invece di 34,98€

Antivirus e firewall per Windows

Protezione in tempo reale per Mac e Android

VPN gratuita fino a 150MB al giorno

Protezione WiFi da hacker

Scansione dei dispositivi esterni per prevenire le infezioni

Panda Dome Advanced – 23,49€ per 1 anno invece di 46,98€

Tutti i contenuti del pacchetto Essential, a cui aggiungere:

Parental Control per Windows per monitorare e limitare l’uso del dispositivo da parte dei minori

Protezione dell’identità per acquisti e navigazione online sicura

Protezione contro minacce e attacchi informatici avanzati

Panda Dome Complete – 35,49€ per 1 anno invece di 70,98€

Tutti i contenuti dei pacchetti Essential e Advanced a cui aggiungere:

Protezione totale dei dati personali

Generatore di password univoche e indecifrabili

Rimozione dei file che rallentano le prestazioni del PC

Panda Dome Premium – 59,49€ per 1 anno invece di 118,98€

Tutti i contenuti dei pacchetti Essential, Advanced e Complete a cui aggiungere:

VPN Premium per una navigazione internet senza limiti, sicura e privata

Supporto tecnico garantito 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno

A questo punto non ti rimane che scegliere. Collegati alla pagina ufficiale delle offerte di Panda Antivirus e abbonati al piano più adatto alle tue necessità. Puoi pagare con carta di credito, debito, PayPal e bonifico bancario oltre a usufruire di una garanzia di rimborso a 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.