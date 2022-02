Quale iPhone conviene comprare nel 2022?

Se vi state chiedendo quale iPhone conviene comprare oggi… abbiamo la risposta che fa per voi. Premettendo che non esiste un modello “migliore” di un altro e che ogni device si deve adeguare alle proprie esigenze, noi abbiamo scovato un prodottino niente male che, a nostro avviso, rappresenta la sintesi perfetta fra prestazioni e prezzo di vendita. Attenzione: il telefono in questione si trova su Amazon, con spedizione gratuita e consegna immediata, ma la disponibilità è soggetta a variazioni, visto l'elevato numero di utenti che lo stanno acquistando in queste ore. Senza troppi giri di parole, signore e signori, il melafonino da comprare è l'iPhone 13 da 128 GB in colorazione Galassia.

iPhone 13: la scelta del 2022

Certo, può sembrare una banalità, ma non è così. Pensare che il modello da poco uscito sia la miglior soluzione è errato. Per pura coincidenza però, questo modello è un Must fra gli appassionati e non. Con uno street price ancora troppo elevato, il 12 risulta un po' fuori luogo in questo momento. Al contrario, il 13, sceso a 890,20€ al posto di 939,00€, rappresenta la scelta ideale. A

ndiamo poi a considerare anche il fatto che i “Mini” non sono poi così apprezzati da chi vuole un pannello di ampie dimensioni. Personalmente, posseggo un 12 Mini da gennaio dello scorso anno e – fatta eccezione per una parentesi avuta con il 13 Pro Max per girare un video – non ho mai sentito l'esigenza di un device “grande”.

L'utenza tuttavia, chiede un display da almeno 6,1 pollici che poi, ad essere onesti, è alquanto compatto. La batteria dura tantissimo e iPhone 13 vede anche un significativo taglio della dimensione del notch. Troviamo un'unità OLED con refresh rate a 60 Hz, SuperRetina, processore A15, due lenti (wide e ultra wide) con filtri colore e modalità Cinematic, design minimal e all'ultimo grido e tante colorazioni tra cui scegliere. Vi consigliamo la tinta “Galassia” per un semplice motivo: si abbina bene a qualsiasi cover. Il taglio di memoria è 128 GB e c'è il modem 5G. Per i nuovi acquirenti, segnaliamo la possibilità di ricevere 3 mesi di Apple Arcade gratuitamente.

What else?