Quale iPad comprare OGGI in sconto su Amazon

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una serie di offerte davvero strepitosa. Di fatto, abbiamo notato che diversi tablet di Apple si trovano ad un prezzo speciale; non conosciamo il motivo di queste particolari promozioni, anche perché non è ancora il periodo dei cosiddetti Prime days. Fatto sta, che i gadget si possono acquistare oggi a prezzi spaziali. Ma come scegliere il miglior iPad per le proprie esigenze?

iPad, che passione: cosa comprare?

Fidatevi, ci sono appena passato e dopo settimane di pensieri e riflessioni, sono arrivato alla conclusione. Dopo anni di servizio, ho scelto di salutare il mio “vecchio“ iPad Pro del 2018 da 11“, prendendo così un modello da 12,9“ con processore M1. Capisco bene però che oggi voi abbiate poche ore per scegliere quello che sarà il vostro nuovo device… Forse direi anche pochi minuti perché non sappiamo quante scorte ci siano su Amazon.

Il trucco per capire quale sia il miglior tablet per le proprie esigenze io l’ho capito solo poco fa: dovete ragionare in base alle vostre esigenze future e non solo attuali. Fatemi la classica domanda: “cosa potrò fare con questo iPad? Ma soprattutto, cosa effettivamente farò?”

Molte persone tendono a comprare dispositivi super performanti e supercostosi e poi sfruttano solo il 10% delle loro potenzialità. Poi, ognuno è libero di comprare quello che vuole: il mio consiglio e non comprate qualcosa in virtù di un futuro ipotetico che potrebbe non venire mai. Per intenderci, se usate il tablet per Netflix, per vedere film e serie TV, per giocare, per navigazione web, va benissimo iPad di nona generazione a 318,82€. Volendo prendere qualcosa in più per un prodotto più longevo nel tempo, possiamo consigliarvi iPad Air 2022 a 572,99€. Questa forse, è l’offerta più intrigante della giornata.

Il modello da 12,9“ ha anche uno schermo Liquid Retina XDR con miniLED. Essendo così generoso, avrete davvero l’impressionismo usare un computer, quindi tenderete ad usarlo di più per scopi lavorativi. Non è un caso che questo è uno dei prodotti preferiti dai fotografi e dai Content Creator… o nomadi digitali. È in super sconto a 2283,81€ nella versione da 2 TB con 16 GB di RAM.

Quale sarà la vostra scelta?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.