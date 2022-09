Qualcuno ha testato la Crash Detection di iPhone 14... e FUNZIONA!

Sì, alla fine qualcuno che ha testato la Crash Detection di iPhone 14, Apple Watch Series 8, SE e Ultra c’è stato davvero. Uno YouTuber ha eseguito un crash test per scoprire se la funzionalità di Apple funziona davvero.

Si apprende infatti che un ragazzo su YouTube ha letteramente schiantato un auto al fine di scoprire il funzionamento della Crash Detection presente in iPhone 14 (disponibile su Amazon a 1029,00€). Ha scoperto quindi, che il telefono chiama il numero di emergenza in maniera del tutto affidabile in caso di eventuale collissione del veicolo.

iPhone 14 e Crash Detection: sì, funziona per davvero

Il canale YouTube di TechRax ha condiviso un video in cui mostra come il suo team, che controlla un auto a distanza senza conducente, sia riuscito a testare la Crash Deetection di iPhone 14 Pro. Il device è stato legato al poggiatesta di un sedile. Dopo una serie di incidenti e con tanti pericoli lungo la strada, l’auto comandata a distanza è riuscita a schiantarsi a bassa velocità e con un brevissimo ritardo, il telefono ha rilevato l’arresto anomalo del mezzo e ha avviato un piccolo coundown di emergenza per chiamare i soccorsi.

Nel secondo caso invece, l’auto correva contro gli altri veicoli ad una velocità folle, il cofano si è piegato e lo schianto è stato forte. Qui il device ha eseguito la pratica in un tempo ancora più breve.

È positivo che la feature in questione tanto osannata da Apple durante l’evento di lancio dei nuovi telefoni funzioni benissimo e che sia affidabile È presente anche nei nuovi Apple Watch SE, Watch Series 8 e Watch Ultra.

A questo punto, diciamo che effettivamente, è una funzione che non vorremmo mai vedere in azione ma sapere che c’è su iPhone 14 (lo trovate qui su Amazon) ci fa molto piacere. Ben fatto, Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.