Qualcuno di voi rimpiange i cari, vecchi telefoni con tastiera QWERTY? Nessun problema: Titan Pocket, il più piccolo smartphone QWERTY con Android 11, è ora disponibile per il crowdfunding.

Titan Pocket: il QWERTY che mancava (sicuro?)

Unihertz ha lanciato un nuovo progetto Kickstarter: si chiama Titan Pocket ed è il più piccolo smartphone QWERTY mai esistito con sistema operativo Android 11. Questo è il sesto device della compagnia che aveva precedentemente lanciato Jelly, Atom, Titan, Atom XL e Jelly2.

La campagna mira a raccogliere $ 50.005 ma al momento della stesura di questo articolo, l'azienda ha raggiunto l'obiettivo con successo. Con ancora 30 giorni alla fine, la campagna ha raccolto più di $ 520.900 da 2.310 sostenitori.

Lo smartphone è una versione aggiornata del suo predecessore che si chiamava Titan. L'azienda afferma che ora è il 30% più piccolo, più leggero e viene fornito con l'ultimo sistema operativo Android 11. A parte le dimensioni, è pronto per essere utilizzato a livello globale, è dotato di un sensore di impronte digitali, blaster IR, GPS e altre funzionalità.

Il telefono, realizzato in lega di alluminio, presenta un display da 3,1 pollici con una risoluzione dello schermo di 716 x 720 pixel. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 4.000 mAh che, secondo la società, può durare per giorni con una singola carica.

La tastiera del dispositivo supporta diverse lingue, tra cui inglese (USA, Regno Unito), tedesco (QWERTZ, QWERTY), francese (AZERTY, QWERTY), italiano, portoghese, spagnolo, olandese, russo, russo (TRANSLIT), giapponese, cinese semplificato (Pinyin) e cinese tradizionale (fonetico, cangjie, immissione rapida).

Inoltre, la società aggiunge che Titan Pocket è resistente alle cadute, ma si noti che il gadget non è resistente all'acqua. Per quanto riguarda la fotocamera, c'è un sensore da 16 megapixel sul retro e uno snapper da 8 megapixel per selfie e videochiamate.

Per la connettività, il terminale che supporta la doppia SIM ibrida viene fornito con il supporto per le bande LTE globali, è compatibile con la maggior parte degli operatori internazionali e locali. Questo dovrebbe offrire una grande flessibilità e potrebbe essere per i viaggiatori d'affari e per i turisti, afferma l'azienda.

Smartphone