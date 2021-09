Qualcomm sta sviluppando una serie di nuovi chipset Snapdragon di fascia media che saranno in grado di fornire diverse funzionalità di fascia alta. Secondo Winfuture.de, uno dei chip in questione è l'SM6375, un chipset che potrà fornire diversi terminali. Dovrebbero esserci quattro iterazioni dello stesso, differenti solo per la frequenza della CPU e della GPU. Secondo il rapporto, la frequenza della GPU spazierà da 800 a 940 o 960 MHz. Conterrà quattro core Gold e quattro core Silver.

Qualcomm Snapdragon SM6375: cosa sappiamo?

Il fatto che Qualcomm stia già testando piattaforme per sviluppatori con display con una frequenza di aggiornamento massima fino a 144 Hz suggerisce che questo SoC potrebbe arrivare sui gaming phone futuri.

Sarebbe quindi ipotizzabile che, anche in questo caso, oltre ad una versione base, arrivasse sul mercato anche una versione con clock rate leggermente superiore al normale.

Resta da vedere come Qualcomm posizionerà il nuovo chip nel suo portafoglio.Potrebbe quindi arrivare sul mercato come Snapdragon 695, una versione aggiornata del precedente SD690.

Inoltre, la versione gaming potrebbe essere presentata con il moniker Snapdragon 695G. Tuttavia, il nome di questi chip sono stati suggeriti da Winfuture, pertanto vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale”.

Oltre all'SM6375, Qualcomm sta lavorando anche a un nuovo modello base della serie Snapdragon 600, l'SM6225. Fondamentalmente, il SoC è ovviamente strettamente correlato all'SM7250 che è stato presentato al mondo come Snapdragon 765. Al momento, non ci sono dettagli precisi su questo chip. Ad ogni modo, si ipotizzano otto core di calcolo e un modem 5G sotto la scocca. Al momento non si conosce il nome di questa piattaforma, ergo lo chiediamo a voi: come si chiamerà? Avete un'idea?

Qualcomm

Elettronica