Qualcomm: stanno arrivando i nuovi processori PREMIUM

Il nuovo processore di fascia media di Qualcomm, lo Snapdragon 7 Gen 1, sarà presentato ufficialmente il prossimo 20 maggio in Cina. Unitamente a questo SoC potrebbe arrivare anche la versione Plus dell’attuale Snapdragon 8 Gen 1, il chipset per le ammiraglie Android più adoperato di questi mesi.

In queste ore apprendiamo che il chipmaker americano terrà un nuovo evento il 20 maggio in Cina. I dettagli di questo show sono ancora oggi sconosciuti ma abbiamo fatto alcune ipotesi.

Qualcomm: perché è così importante questo evento?

Oltre al primo processore di fascia media Snapdragon 7 Gen 1, l’azienda toglierà i veli all’iterazione Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Quest’ultimo dovrebbe essere un SoC potentissimo e soprattutto, meno energivoro rispetto al modello di generazione precedente.

Sono in molti ad attenderlo anche perché la prima generazione ha causato tantissime lamentele da parte delle aziende partner e dai clienti stessi. Il risultato è stato che moltissime ammiraglie (Xiaomi 12 Pro, OnePlus 10 Pro e via dicendo) consumano tantissimo e hanno un battery drain anomalo. La colpa sempre essere stata del processo produttivo di Samsung Foundry ed ecco che infatti questo nuovo chipset verrà realizzato da TSMC, secondo quanto si apprende. Capite bene che gli occhi di tutto il mondo sono puntati su questa piattaforma. Sarà così composto: 1+3+4 core, con un Prime Cortex X2 super potente da 2,99 GHz.

Lo Snapdragon 7 Gen 1 invece, sarà il primo processore di fascia media con la nuova denominazione. Secondo quanto apprendiamo, questo dovrebbe vantare core ARM Cortex A710 e A510 con frequenze di clock fino a 2,3 GHz. La GPU invece, dovrebbe essere l’Adreno 662.

