Il nuovo punteggio di Geekbench relativo al Qualcomm Snapdragon 898 conferma che questo processore è davvero un mostro di potenza.

Qualcomm Snapdragon 898: ecco i primi punteggi Geekbench

Ad oggi, tutti gli occhi sono puntati sul prossimo chipset di punta di Qualcomm: si chiamerà Snapdragon 898 (SM8450) e alimenterà molti dei prossimi dispositivi premium in arrivo sul mercato. È già stato confermato che il SoC sarà prodotto da Samsung mediante un processo a 4 nm e avrà un incremento delle prestazioni del 20%.

Bene, per corroborare le affermazioni precedenti, ora sono emersi i primi punteggi Geekbench. I test trapelati hanno indicato che funzionerà su un'imminente ammiraglia di Vivo avente il numero del modello V2102A.

Con un punteggio di 720 per single-core e 1919 per multi-core, lo Snapdragon 898 sembra essere in cima alla classifica in questa feroce competizione. Se leggiamo i benchmark Geekbench per il multi-core, notiamo che lo Snapdragon 898 avrà una facile vittoria sugli altri competitor. Tra le altre specifiche troviamo un'architettura dual Part 3400 e una GPU Adreno 730. L'attuale versione run-point, tuttavia, è la stessa dell'SM8350 originale.

Inoltre, il chipset SD 898 ha un totale di 8 core e, per ora, la frequenza principale sembra essere di soli 1,78 Ghz. Ad ogni modo, il famoso leakster Digital Chat Station ipotizza che questi numeri aumenteranno in futuro; nello specifico, non appena inizierà la produzione di massa. E con miglioramenti così radicali, ci possiamo aspettare che anche il consumo energetico sia più elevato.

Come appreso in precedenza, la produzione sarà suddivisa tra Samsung e TSMC e sembra che la variante Plus del processore Snapdragon 898 possa arrivare sul mercato già nel secondo trimestre del 2022, come da tradizione. È interessante notare che Vivo sarà tra i primi marchi a lanciare un device di punta alimentato dal suddetto SoC premium. Avremo maggiori informazioni al riguardo quando il processore verrà presentato ufficialmente a dicembre durante l'evento Qualcomm Summit 2021.

Elettronica