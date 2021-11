Il primo benchmark dello Snapdragon 898 è da paura

Qualcomm, il più grande e importante produttore di processori per dispositivi mobile, inizia a scaldare i motori per il lancio del processore mobile Qualcomm Snapdragon 898. In queste ore è stato pubblicato in rete un leak sul primo benchmark di Qualcomm Snapdragon 898, il tanto atteso SoC (System on a Chip) che troverà posto all'interno della prossima generazione di smartphone Android di fascia alta.

Il benchmark leak di Qualcomm Snapdragon 898 è da urlo

Il benchmark di Qualcomm Snapdragon 898 fa riferimento a uno smartphone immortalato mentre utilizza Device Info HW, un'applicazione utilizzata per rilevare i componenti hardware all'interno di un dispositivo, che si scopre essere munito del processore Qualcomm SM8450. L'immagine leak di questo dispositivo ci offre alcuni spunti molto interessanti sul clock e sulla composizione del processore top di gamma del colosso statunitense:

processore principale ad alte prestazioni – possibilmente un Cortex-X2 – con clock a 3.0 GHz;

tre processori di media potenza Cortex-A710 con clock a 2.5 GHz;

quattro processori ad alta efficienza Cortex-A510 con clock a 1.79 GHz.

Questi dati sul benchmark del processore di Qualcomm sono in linea con quelli pubblicati negli scorsi mesi tramite altrettanti leak e rumor, pertanto è altamente probabile che si tratti di una informazione veritiera. Infine, venendo allo smartphone immortalato nella foto leak, non è ancora chiaro quale possa essere anche se i candidati più papabili sono un ignoto smartphone Vivo, oppure il tanto chiacchierato Xiaomi 12 atteso al lancio entro fine anno.